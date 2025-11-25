Diyarbakır'da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Karabudak Mahallesi'nde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa