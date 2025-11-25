Diyarbakır'da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Karabudak Mahallesi'nde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR