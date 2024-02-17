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Diyarbakır'da Kadın Silahla Yaralandı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kadın, tartıştığı erkek tarafından önce darp edildi, sonra silahla yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadın, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kadın, tartıştığı erkek tarafından önce darp edildi, sonra silahla yaralandı.

Alınan bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde A. A., tartıştığı erkek tarafından önce darp edildi, silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayağından yaralanan kadın, ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Tedavi altına alınan A. A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gazi Yaşargil Diyarbakır 3.Sayfa Güncel Haberler

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