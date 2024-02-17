Diyarbakır'da Kadın Silahla Yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kadın, tartıştığı erkek tarafından önce darp edildi, sonra silahla yaralandı.

Alınan bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde A. A., tartıştığı erkek tarafından önce darp edildi, silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayağından yaralanan kadın, ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Tedavi altına alınan A. A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR