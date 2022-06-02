Diyarbakır'da kadın polislerden minik öğrencilere destek - Haberler

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan ilköğretim okullarını ziyaret ederek okul kütüphanelerine okuma ve hikaye kitapları katkısında bulundu.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın komiserler ile kadın devriye ekipleri, Şehitlik Mahallesinde bulunan Yüzüncüyıl İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Okulda minik öğrencileri ziyaret eden, kadın komiserler ile kadın devriye ekipleri öğretmenlerle bir araya gelip, öğrencilere de meslekleri hakkında bilgilendirme yaptı. Öğretmen ve öğrenciler ile bir araya gelen ekipler daha sonra öğrencilere destek olmak adına birlikte getirdikleri hikaye ve okuma kitaplarını okul kütüphanesine hediye etti. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürü Erdal Murat Balsu ilçede okul ziyaretlerinin devam ettiğini, Diyarbakır Anadolu Lisesi mezuniyet eğlenceleri ve 85. Yıl Yatılı Bölge Okulları ziyaretleri ile gençlerin gelecek planlarına yardımcı olmaktan duydukları memnuniyeti ve gençlerin gelecekte bu memleketin polisleri, hukukçuları, öğretmenleri, doktorları ticaret adamları olacaklarını söyledi.

Öğretmenler ve öğrenciler ise Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisleri çok sevdiklerini söyleyerek ziyaret ve katkılarından dolayı teşekkürlerini dile getirdi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa