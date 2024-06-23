Diyarbakır'da kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kadın, dini nikahlı eşi tarafından başından vurularak öldürüldü. Polis, zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde başından vurularak öldürülen kadının dini nikahlı eşi tarafından vurulduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 798. Sokak'ta Hilal Kar (33), bir buçuk yıldır ayrı olan dini nikahlı eşi M.D. (40) tarafından silahla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede Kar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polis, olay yerinden taksiyle kaçan cinayet zanlısı M.D.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DİYARBAKIR