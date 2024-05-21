Diyarbakır'da Kadın Apartman Boşluğuna Düştü

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki evinin penceresini silerken dengesini kaybedip düşen kadın, ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Talaytepe Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 2. katında evinin penceresini temizleyen B.Ç. (45), dengesini kaybedip apartman boşluğuna düştü. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla apartman boşluğundan çıkartıldı. B.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR