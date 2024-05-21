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Diyarbakır'da Kadın Apartman Boşluğuna Düştü

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kadın, evinin penceresini silerken dengesini kaybederek apartman boşluğuna düştü ve ağır yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki evinin penceresini silerken dengesini kaybedip düşen kadın, ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Talaytepe Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 2. katında evinin penceresini temizleyen B.Ç. (45), dengesini kaybedip apartman boşluğuna düştü. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla apartman boşluğundan çıkartıldı. B.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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