Diyarbakır'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: 5 Kilo Altın Ele Geçirildi

Güncelleme:
Diyarbakır'da gerçekleştirilen geniş çaplı kaçakçılık operasyonlarında 5 kilo işlenmiş altın ve birçok kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 28 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 5 kilo işlenmiş altın ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, diğer birimlerin de desteğiyle, il genelinde ve ilçelerde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Jandarma sorumluluk bölgesinde icra edilen operasyonlarda 26 farklı olay meydana geldi. Bu olaylarla bağlantılı 28 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 5 kilo işlenmiş altın, 10 bin 516 paket kaçak sigara, 142 adet elektronik sigara, 140 paket ısıtılmış tütün mamulü, 37 adet elektronik eşya, 20 adet cep telefonu, 11 adet termos, 10 paket puro, 8 adet kol saati, 1 adet detektör ele geçirildi. - DİYARBAKIR



