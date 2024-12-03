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Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonunda 5 Tutuklama

Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonunda 5 Tutuklama
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Diyarbakır'da kasım ayında gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında, 79 şüpheliden 5'i tutuklanırken, çok sayıda silah ve kaçak ürün ele geçirildi.

Diyarbakır'da kasım ayında kaçakçılık operasyonlarında işlem yapılan 79 şüphelinden 5'i tutuklandı, çok sayıda silah ve ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kasım ayında yapılan operasyonlarda, 14 tabanca, 86 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 119 şarjör, 4 bin 796 adet tabanca fişeği, 4 adet seri atma mandal aparatı, 58 bin 864 paket sigara, 31 bin 728 litre akaryakıt, 60 cep telefonu, 160 batarya, 58 kilo kıyılmış tütün, 27 elektronik sigara, 105 litre içki, 557 şişe içki, 9 bin 393 adet puro, 272 bin 840 adet makaron, 100 adet elektronik sigara pufu, 2 adet hava kompresörü, 2 adet sigara dolum makinesi, 5 adet alkol aroması, 3 bin 682 adet şarj cihazı, 18 adet kulaklık, 55 adet şarj kablosu, 10 adet kredi kartı, 2 pos cihazı, 1 senet defteri ve 72 bin 500 TL ele geçirildi.

Haklarında işlem yapılan 79 şüphelinden 5'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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