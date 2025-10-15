Haberler

Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonunda 29 Şüpheliye Yasal İşlem

Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonunda 29 Şüpheliye Yasal İşlem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında toplamda 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Jandarma, kaçak yollarla ülkeye sokulan malzemelerin ticaretini ve naklini yapan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlar sonucu çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, diğer birimlerin de desteğiyle, merkez ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 22 olay meydana gelirken 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 20 bin litre akaryakıt, 7 bin 360 kilo kaçak tütün, 2 bin 719 paket kaçak sigara, 708 adet oda parfümü, 358 adet kaçak cep telefonu, 300 adet kaçak puro, 245 adet kaçak cep telefonu aksesuarı, 86 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,

70 adet cep telefonu şarj aleti, 50 adet tabanca mühimmatı, 4 adet tabanca şarjörü, 4 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown paylaştığı fotoğrafla tepki topladı

Paylaştığı fotoğrafa tepki yağıyor! Bir Pascal Nouma vakası daha
Genç kız uğradığı taciz anlarını sesi titreyerek anlattı: El atmaya çalıştı

Tacize uğradığı anları böyle anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.