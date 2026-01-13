Haberler

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 56 gözaltı

Güncelleme:
Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 56 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ve silah ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 56 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, yurda kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra etti. Operasyonlarda 30 olay meydana gelirken 56 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Aramalarda 6 adet tabanca, 203 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 9 adet tabanca şarjörü, 5 bin 400 adet içi doldurulmuş makaron, 4 bin 276 paket kaçak sigara, 700 kilo bakır kablo, 42 adet 200 lira banknot, 36 adet tarihi sikke, 31 adet yüzük, 14 adet elektronik sigara, 21 adet elektronik eşya, 7 adet 100 euro, 3 adet çeyrek altın, 3 adet bileklik, 24 ayar 1 gram altın ve 100 dolar ele geçirildi. - DİYARBAKIR

