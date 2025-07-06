Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonu: 52 Şahıs İşlem Altına Alındı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince haziran ayı içerisinde 52 şahıs hakkında işlem yapılırken, şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada Diyarbakır genelinde haziran ayında yapılan çalışmalar neticesinde haklarında adli işlem yapılan 52 şahıstan 2'sinin tutuklandığı, 13'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiği belirtildi. Açıklamada, "Uygulamalarda 2 adet uzun namlulu silah, 7 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 16 bin 176 litre kaçak akaryakıt, 135 adet kaçak cep telefonu, 73 bin 310 paket kaçak sigara, 2 bin dal kaçak puro, 13 adet şarjör, 68 adet fişek, 311 adet uzun namlulu silah fişeği, 130 kilogram kaçak nargile/pipo tütünü, 2 bin 550 paket kaçak elektronik sigara kiti, 2 bin 100 adet kaçak elektronik sigara pufu, 150 litre kaçak içki ve 1 adet sahte kaşe ele geçirilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR