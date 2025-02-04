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Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
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Diyarbakır'da ocak ayında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda silah ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 5 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da ocak ayında silah ve çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü ekiplerince ocak ayında operasyonlar yapıldı.

Söz konusu operasyonlarda; 4 adet uzun namlulu tüfek, 2 adet tabanca, bin 294 adet fişek, 11 adet şarjör, 15 adet kredi kartı, 2 adet pos cihazı, 9 adet çek/senet, 6 adet bilgisayar, 5 bin 90 litre akaryakıt, bin 71 dal puro,136 bin yaprak sigara sarma kağıdı, 3 milyon 500 bin adet boş/dolu makaron, 41 bin 570 paket sigara, 14 adet oyun konsolu (Playstation 5), 14 adet oyun konsol kolu, bin 45 adet cep telefonu, 401 adet cep telefonu yedek parçası, 4 adet akıllı saat, 3 bin 701 çift ayakkabı, 678 adet elektronik sigara pufu, bin adet elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Toplamda 90 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 81 şahıs şubeden ve adli makamlarca serbest bırakıldı.

4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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