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Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonu: 119 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonu: 119 Şüpheliye İşlem Yapıldı
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Diyarbakır’da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 31 gün içerisinde 119 şüpheliye işlem yapıldı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda kaçak malzeme, silah ve yasa dışı ürün ele geçirildi.

Diyarbakır'da 31 günde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yapılan takipler ve operasyonlar sonucunda, 119 şüpheliye işlem yapıldı. 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonun sonucunda kentte gizlice sokulmuş çok sayıda kaçak malzeme ve yasa dışı ürün ele geçirildi. Bunlar arasında, 1 adet otomatik tabanca, 6 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 3 adet kuru sıkıdan çevirme tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 13 adet şarjör, 431 adet tabanca fişeği yakalandı.

Silahlarla sınırlı kalmayan ekipler yasa dışı sigara ticareti, elektronik sigara kaçakçılığı ve alkollü içki satışını da takibe aldı. Bu operasyonlarda, 81 bin 500 paket kaçak sigara, 15 kilogram nargile tütünü, 141 adet elektronik sigara, 19 adet elektronik sigara pufu, 73,5 litre içki, 7 litre alkol aroması ve 105 kilogram daha nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda 93 adet kaçak cep telefonu, 2 adet SIM kart, 149 adet cep telefonu ekran bordu, 35 adet şarj adaptörü, 3 adet oto yedek parçası ile birlikte bin 185 adet puro ve birçok kaçak ürün de yakalandı.

Yapılan operasyonlar sonucunda 119 şüpheliye işlem uygulandı. 2 zanlı adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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