Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonu: 116 şüpheliden 18'i tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen 72 kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 116 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde nisan ayında düzenlenen 72 operasyonda 116 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda; 2 adet uzun namlulu tüfek, 20 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet şarjör, 2 bin 5 adet tabanca fişeği, 3 adet uzun namlulu fişek, 37 bin 800 paket sigara, 48 adet elektronik sigara, 4 kilo nargile tütün, 2 bin 800 dal makaron, 41 adet kaçak cep telefonu, 127 adet kaçak cep telefonu aksesuarları, 86 adet tarihi eser sikke, 40 adet akıllı saat, 35 adet görüntü ve ses kaydedici cihaz, 10 adet sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 18'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Diğerleri serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR