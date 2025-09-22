Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonları: 49 Olay, 50 Şüpheli

Diyarbakır'da son bir hafta içerisinde 49 olay meydana gelirken. 50 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde diğer birimlerin de desteğiyle il ve ilçelerde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu/na muhalefet kapsamında ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden şahıslara yönelik 15-21 Eylül tarihleri arasında jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildi. 49 olayda 50 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 6 bin 833 paket kaçak sigara, 29 adet cep telefonu, 6 adet tablet, 14 litre kaçak viski, 30 litre kaçak votka, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 7 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, bin 12 adet 7.62 milimetre fişek, 2 adet 9 milimetre tabanca ele geçirildi. - DİYARBAKIR