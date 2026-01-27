Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonları: 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar düzenlendiği belirtildi. Yapılan operasyonlarda 29 olay meydana gelirken 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 3 adet Ak-47 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 556 adet 9*19 milimetre tabanca mühimmatı, 416 adet 7.62 milimetre fişek, 3 bin 500 paket kaçak sigara, 444 adet puro, 187 paket ısıtılmış tütün mamulü, 15 adet cep telefonu, 16 adet elektronik sigara, 12 litre kaçak alkol, 11 adet elektronik eşya, 6 adet çek, 5 adet boş senet ele geçirildi. - DİYARBAKIR