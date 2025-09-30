Haberler

Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonları: 27 Gözaltı ve Çok Sayıda Ele Geçirilen Malzeme

Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonları: 27 Gözaltı ve Çok Sayıda Ele Geçirilen Malzeme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da yapılan kaçakçılık operasyonlarında 27 şahıs hakkında işlem yapıldı. Son bir haftada, 23 olayın meydana geldiği operasyonlarda kaçak sigara, elektronik sigara ve silahlar gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirilirken 27 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, diğer birimlerin de desteğiyle, kent merkezi ve ilçelerinde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik 22-29 Eylül 2025 tarihleri arasında jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildi. Yapılan operasyonlarda 23 olay meydana gelirken 27 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 5 bin 894 paket kaçak sigara, 600 adet elektronik sigara, bin adet puro, 11 kilo tütün, 1 adet elektronik terazi, 4 adet cep telefonu, 1 adet el dedektörü, 1 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 50 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet av tüfeği ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMohammed:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 299 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçının skoruna kadar açıkladı
Netanyahu'ya soruldu: Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek misiniz?

Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek mi? Yanıtı hayli net
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.