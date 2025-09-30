Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonları: 27 Gözaltı ve Çok Sayıda Ele Geçirilen Malzeme

Diyarbakır'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirilirken 27 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, diğer birimlerin de desteğiyle, kent merkezi ve ilçelerinde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik 22-29 Eylül 2025 tarihleri arasında jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildi. Yapılan operasyonlarda 23 olay meydana gelirken 27 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 5 bin 894 paket kaçak sigara, 600 adet elektronik sigara, bin adet puro, 11 kilo tütün, 1 adet elektronik terazi, 4 adet cep telefonu, 1 adet el dedektörü, 1 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 50 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet av tüfeği ele geçirildi. - DİYARBAKIR