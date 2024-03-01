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Diyarbakır'da Kaçak Silah Operasyonunda 8 Tabanca Ele Geçirildi

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Diyarbakır'da yapılan kaçak silah operasyonunda 8 tabanca bulundu ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda 8 tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suçla ve suçlularla iltisaklı olan ve suç örgütüne dönüşebilme potansiyeli bulunan zanlılara yönelik çalışma yürüttü. Çalışmanın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda bazı adreslere operasyon düzenlendi. "Elek 2.0" adı verilen operasyon kapsamında adreslerdeki aramalarda, un dolu kazan ve lavabo arkasında gizlenmiş 8 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Diyarbakır Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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