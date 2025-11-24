Diyarbakır'da Kaçak Sigara Operasyonu: 10 Bin Makaron ve Binlerce Paket Ele Geçirildi

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 10 bin 40 adet dolu makaron, 3 bin 645 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, diğer birimlerin de desteğiyle, merkez ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 22 olay meydana gelirken 93 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 10 bin 40 adet dolu makaron, 3 bin 645 paket kaçak sigara, 100 adet kaçak puro, 29 adet elektronik eşya ele geçirildi. - DİYARBAKIR