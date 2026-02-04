Haberler

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonları: 51 şahıs hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 3 bin 910 paket kaçak sigara ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok miktarda kaçak malzeme ele geçirilirken, 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerinde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 31 olay meydana gelirken 53 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 3 bin 910 paket kaçak sigara, 290 paket ısıtılmış tütün mamulü, 160 kilo kaçak tütün, 70 adet puro, 49 adet elektronik eşya, 44 litre viski, 41 adet elektronik sigara, 16 adet tabanca mühimmatı, 9 adet cep telefonu ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
