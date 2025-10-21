Diyarbakır'da Kaçak Malzeme Operasyonu: 18 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken, 18 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, operasyonların aralıksız devam edeceği bildirildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, diğer birimlerimizin de desteğiyle, ilimiz ve ilçelerinde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında, ülkemize kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edilmiştir. Yapılan operasyonlarda; 18 olay meydana gelmiş, 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır. Operasyonlarda, 4 bin 30 paket kaçak sigara, 250 adet kozmetik malzeme, bin adet ısıtılmış tütün mamulü, 62 adet tıbbi malzeme, 20 adet elektronik sigara, 7 litre kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR