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Diyarbakır'da Kaçak Alkol Operasyonu: 180 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Kaçak Alkol Operasyonu: 180 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
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Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 180 litre etil alkol ve sahte alkol imalatında kullanılan materyaller ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'da bir adrese yapılan operasyonda 180 litre etil alkol ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığınca sahte - kaçak alkol satışı, tüketimi ve imalatı önlenmesine yönelik yapılan takipli faaliyet sonucunda bir adreste şüphelilerin yakalanması ve suça konu madde ve materyallerin ele geçirilmesi maksadıyla icra edilen operasyonda 180 litre etil alkol, 0,5 litre sahte alkol, 263 adet sahte alkol imalatında kullanılan tatlandırıcı aroma kiti ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak ele geçirilen madde ve materyaller muhafaza altına alınırken gözaltına alınan F.B.'nin savcılıkta işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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