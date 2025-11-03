Diyarbakır'da JASAT Operasyonu: 51 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır'da JASAT'ın yakaladığı 51 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan, asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda; aralarında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, gece vakti silahla yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 51 şahıs yakalandı.

2 yıl altı ve 20 yıl üzeri hapis cezası bulunan şahıslar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - DİYARBAKIR