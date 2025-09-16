Haberler

Diyarbakır'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonları: 28 Şüpheliyi Gözaltına Aldı

Güncelleme:
Diyarbakır'da jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik düzenledikleri operasyonlarda 28 şüpheli hakkında yasal işlem yaptı ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok kilolarca uyuşturucu madde ele geçirilirken, 28 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, diğer birimlerin de desteğiyle, kent merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik 8-14 Eylül 2025 tarihleri arasında jandarma sorumluluk sahasında operasyon gerçekleştirildi. İcra edilen operasyonlarda, 79 olay meydana gelirken, 28 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde 4 adet ecstasy hap, 3 kilo 392 gram esrar maddesi, 21 kilo 150 gram skunk maddesi, 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonların devam edeceği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
