Diyarbakır'da Jandarma Operasyonu: Ruhsatsız Tabancalar ve Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakır'da Jandarma Suç Araştırma Timi, yürüttüğü planlı operasyonlar sonucunda 4 ruhsatsız tabanca ve çeşitli mühimmatları ele geçirdi.
Diyarbakır'da Jandarma Suç Araştırma Timinin(JASAT) yaptığı çalışmalar sonucunda tabancalar ve mühimmatları ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ekiplerince yürütülen planlı ve titiz çalışmalar neticesinde 3-5 Kasım tarihlerinde operasyonlar icra edildiği belirtildi.
Açıklamada, icra edilen operasyonlarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 177 adet 9 mm. tabanca fişeği, 37 adet 7.65 mm. tabanca fişeği ve 8 adet tabanca şarjörü ele geçirildiği ifade edildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa