Diyarbakır'da aranan 67 şahıs yakalanarak tutuklandı

Diyarbakır'da farklı suçlardan aranan 67 kişi, jandarma operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, asayiş ve diğer suçlardan adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar icra edildi. Operasyonlarda aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranma kararı bulunan 67 kişi, yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR