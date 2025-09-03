Haberler

Diyarbakır'da Jandarma Operasyonu: 40 Şahıs Yakalandı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen jandarma operasyonları sonucunda 20 yıl hapis cezasına çarptırılan 40 kişi yakalandı. Suçların önlenmesi amacıyla düzenlenen operasyonlarda, aranan şahıslar arasında ağır suçlar işleyenler de bulunuyor.

Diyarbakır'da 20 ila 2 yıl altı hapis cezası bulunan 40 şahıs, jandarma ekiplerinin icra ettiği operasyonlarla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile 25-31 Ağustos tarihlerinde operasyonlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Aralarında 'kasten öldürme', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'gece vakti silahla yağma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından aranan şahısların da bulunduğu 10 yıl ve 20 yıl arası 4, 5 yıl ve 10 yıl arası 6, 2 yıl ve 5 yıl arası 13, 2 yıl altı 17 olmak üzere toplamda 40 kişi yakalanmıştır. Yakalanan 40 kişi adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
