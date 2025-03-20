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Diyarbakır'da Jandarma Operasyonu: 13 Bin 552 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Jandarma Operasyonu: 13 Bin 552 Sentetik Hap Ele Geçirildi
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde düzenlenen jandarma operasyonu sonucunda 5 şahısın üzerinden toplamda 13 bin 552 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 şahsın üzerinden 968 tablet halinde toplam 13 bin 552 adet sentetik hap ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde, Kayapınar ilçesinde şüpheli U.S., F.B., M.A.E.T., M.A. ve S.A. isimli şahısların yapılan üst aramasında uyuşturucu madde niteliği taşıyan 968 tablet halinde toplam 13 bin 552 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan U.S., F.B., M.A.E.T., M.A. ve S.A. isimli şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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