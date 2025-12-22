Haberler

Diyarbakır'da haklarında arama kararı bulunan 110 kişi yakalandı

Diyarbakır'da haklarında arama kararı bulunan 110 kişi yakalandı
Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 110 kişi yakalandı. JASAT koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarla, uzun süreli hapis cezası olan kişiler de dahil olmak üzere toplamda 110 kişi adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarında haklarında arama kararı bulunan 110 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları operasyonlar gerçekleştirildi. İcra edilen operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 10-20 yıl arası 20, 5-10 yıl arası 15, 2-5 yıl arası 44 ve 2 yıl altı 31 olmak üzere toplamda 110 kişi yakalandı. Yakalanan 110 kişinin adli makamlara sevk edildiği belirtildi. - DİYARBAKIR

