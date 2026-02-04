Haberler

Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 101 kişi yakalandı

Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 101 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen jandarma operasyonunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 101 şahıs yakalandı. Operasyonda, asayiş suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan kişiler hedef alındı.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 101 şahsı yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ile operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 10-20 yıl arası 2, 5-10 yıl arası 17, 2-5 yıl arası 56 ve 2 yıl altı 26 olmak üzere toplamda 101 kişi yakalandı. Yakalanan 101 kişi adli makamlara sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni operasyon! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi
7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! 'Evim' dediği mezarlıktan çıkmıyor

7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor