Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 101 kişi yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 101 şahsı yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ile operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 10-20 yıl arası 2, 5-10 yıl arası 17, 2-5 yıl arası 56 ve 2 yıl altı 26 olmak üzere toplamda 101 kişi yakalandı. Yakalanan 101 kişi adli makamlara sevk edildi. - DİYARBAKIR