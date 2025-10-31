Haberler

Diyarbakır'da Jandarma'nın Silah Operasyonu: 18 Tabanca ve 3 AK-47 Ele Geçirildi

Güncelleme:
Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 18 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47 piyade tüfeği ve 10 av tüfeği ile birlikte bin 841 adet mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 18 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet AK-47 piyade tüfeği ve 10 adet av tüfeği ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Sur, Kayapınar, Bağlar, Silvan, Bismil ve Çınar İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri tarafından yürütülen planlı ve titiz çalışmalar neticesinde yapılan operasyonlarda 18 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet AK-47 marka piyade tüfeği, 10 adet av tüfeği, bin 841 adet çeşitli çaplarda mühimmat ele geçirildi. - DİYARBAKIR




