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Diyarbakır'da Jandarma Fabrika Çalışanlarına Şiddetle Mücadele Bilgilendirmesi Yaptı

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Diyarbakır'da jandarma, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda fabrika çalışanlarını bilgilendirerek, broşür dağıttı. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) fabrika çalışanlarına yönelik 'aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele' çerçevesinde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgi veren jandarma, 'Kadına El Kalmaz' başlıklı broşürler de dağıttı.

Diyarbakır'da jandarma aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda fabrika çalışanlarını bilgilendirerek, broşür dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) fabrika çalışanlarına yönelik 'aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele' çerçevesinde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgi veren jandarma, "Kadına El Kalmaz" başlıklı broşürler de dağıttı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Diyarbakır Jandarma OSB 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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