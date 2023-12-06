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Diyarbakır'da jandarma ekiplerinden dronlu denetim

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Trafik ekiplerince sorumluluk sahası içinde bulunan bölgelerde dron ile denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerinden dronlu denetim

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Trafik ekiplerince sorumluluk sahası içinde bulunan bölgelerde dron ile denetim gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından trafik güvenliğinin arttırılması, kazaların önlenmesi, trafik kazası sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi için teknolojiden de faydalanarak dron destekli havadan trafik denetimi yapıldı.

Ekiplerin her türlü olaya karşı önleyici tedbir almak ve oluşacak suç ve suç unsurlarını engellemek amacıyla dronlu denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü olarak; trafik kural ihlalleri tespitinde rutin kontrollerimizin yanı sıra teknolojiden de faydalanarak dron destekli havadan denetimimiz devam etmektedir. Yol kullanıcılarının güvenli seyahatin teminatı olan trafik jandarmalarımız tespit ettikleri ihlallere cezai işlem uygulasa da daha çok eğitici ve öğretici uyarı niteliği taşıyan çalışmalara ağırlık vermektedir. Aynı hassasiyeti siz değerli sürücülerimizden de beklemekteyiz. Unutmayalım, uyulan her trafik kuralı sizi hayata bağlar" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Diyarbakır Jandarma Güvenlik Trafik 3. Sayfa Teknoloji Güncel Haberler

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