Diyarbakır'da İtfaiye Ekiplerinin Yangın Söndürme Görevinde Kaza: Bir Personel Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da İtfaiye Ekiplerinin Yangın Söndürme Görevinde Kaza: Bir Personel Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yangın söndürmeye giden itfaiye ekibinin kaza geçirmesi sonucu ağır yaralanan Haydar Öz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yangın söndürmeye giden itfaiye ekibini kaza geçirmesi sonucu ağır yaralan personel, hayatını kaybetti.

Dün ilçenin kırsal Değirmendere Mahallesi'nden henüz belirlenemeyen yangın çıkmıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edilmişti. Olay yerine giden itfaiye ekibi, yangının çıktığı mevkide kaza geçirmişti. Kazada yaralanan 3 kişinden Haydar Öz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaralılardan F.K. ile H.K'nin tedavileri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Altın fiyatları düşüşte! İşte güncel gram, çeyrek, tam, yarım altın fiyatları

Rüzgar tersine döndü! İşte güncel altın fiyatları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
New York'ta gökdelene uzun namlulu silahla baskın: 6 ölü

ABD'nin kalbindeki gökdeleni uzun namlulu silahla taradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.