Diyarbakır'da İtfaiye Ekiplerinin Yangın Söndürme Görevinde Kaza: Bir Personel Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yangın söndürmeye giden itfaiye ekibinin kaza geçirmesi sonucu ağır yaralanan Haydar Öz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yangın söndürmeye giden itfaiye ekibini kaza geçirmesi sonucu ağır yaralan personel, hayatını kaybetti.
Dün ilçenin kırsal Değirmendere Mahallesi'nden henüz belirlenemeyen yangın çıkmıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edilmişti. Olay yerine giden itfaiye ekibi, yangının çıktığı mevkide kaza geçirmişti. Kazada yaralanan 3 kişinden Haydar Öz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yaralılardan F.K. ile H.K'nin tedavileri devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa