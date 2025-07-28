Diyarbakır'da İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Yaralı

Diyarbakır'da İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Yaralı
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yangın söndürmeye giden itfaiye aracı devrildi ve kazada biri ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza nedeniyle bölgedeki yol trafiğe kapandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yangın söndürmeye giden itfaiye aracı devrildi, kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Ergani kırsal mahallesi Değirmendere'de ormanlık alanda çıkan yangını söndürmeye giden itfaiye aracı devrildi. Araçta bulunan H.Ö., F.K ve H.K. yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ergani Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İtfaiye eri H.Ö.'nün ağır yaralandığı, diğerlerinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Ergani - Elazığ kara yolu kazadan dolayı bir süre trafiğe kapandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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