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Diyarbakır'da işlem yapılan 35 bin 361 şüpheliden 2 bin 150'si tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'da işlem yapılan 35 bin 361 şüpheliden 2 bin 150'si tutuklandı

Diyarbakır'da 2022 yılında Asayiş Şube Müdürlüğü tarafında yapılan operasyonlarda işlem yapılan 35 bin 361 şüpheliden 2 bin 150'si tutuklandı, yüzlerce silah ele geçirdi.

Diyarbakır'da 2022 yılında Asayiş Şube Müdürlüğü tarafında yapılan operasyonlarda işlem yapılan 35 bin 361 şüpheliden 2 bin 150'si tutuklandı, yüzlerce silah ele geçirdi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve diğer İlçe Emniyet Müdürlükleri ile amirlikleri tarafından yapılan çalışmalarla 35 bin 361 şüpheli yakalanmış, 2 bin 150 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandığı, bin 85 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Yapılan çalışmalarda, bin 672 tabanca, 327 av tüfeği, 334 kurusıkı, 293 kesici-delici alet, 19 bin 940 fişek ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan 103' ünün 10 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktığı belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

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