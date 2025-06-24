Diyarbakır'da İşçilerin Kaldığı Konteynerlerde Yangın

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Diyarbakır'da İşçilerin Kaldığı Konteynerlerde Yangın
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

İşçilerin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangınla birlikte işçiler tahliye

edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa
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