Diyarbakır'da İşçi Levha Kesme Makinesine Eli Sıkıştı

Diyarbakır'da İşçi Levha Kesme Makinesine Eli Sıkıştı
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Diyarbakır'daki bir fabrikada çalışan işçi, elini levha kesme makinesine kaptırarak yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan işçi hastaneye sevk edildi.

Diyarbakır'da elini levha kesme makinesine kaptıran işçi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Y.C, elini levha kesme makinesine kaptırdı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle eli sıkıştığı yerden kurtarılan Y.C. sağlık ekiplerine teslim edildi. İşçi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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