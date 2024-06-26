Diyarbakır'da İşçi İskeleden Düştü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir inşaatta iskeleden düşen işçi yaralandı.

Olay, saat 09.50 sıralarında merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 506. Sokak'ta meydana geldi. Bir inşaatın bodrum katındaki iskelede çalışan sıva ustası H.İ. (50), bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. H.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR