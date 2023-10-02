Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, yoldan geçen anne ve kızı yaralandı. Saldırganın görüntüsü güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı: Anne ve kızı yaralandı

Diyarbakır'da bir iş yerine yönelik düzenlenen, yoldan geçen anne ve kızının yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlının görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde F.A'nın dün bir iş yerine tabancayla ateş açması sonucu iş yeri önünden geçen M.A. ve 5 yaşındaki kızı F.N.A'nın yaralandığı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Şüpheli F.A'nın görüntüsü çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, etrafına bakarak saldırıyı gerçekleştireceği yöne doğru ilerleyen zanlının bir süre sonra koşarak bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Diyarbakır'da, F.A. dün merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki bir iş yerine tabancayla ateş açmış, saldırı sırasında iş yeri önünden geçen anne M.A. ve 5 yaşındaki kızı F.N.A. yaralanmıştı.

Anne ve kızı ambulansla kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.