Haberler ›› 3. Sayfa ›› Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı

Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.