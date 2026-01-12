Haberler

Silahlı saldırganlar iş yerini kurşun yağmuruna tuttu
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kimliği belirsiz 3 şahıs, bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da kimliği belirsiz şahıslar, bir iş yerine silahla saldırıda bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 şahıs, bir iş yerinin önüne geldi. Yanlarında getirdikleri silahları çıkaran saldırganlar, iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
