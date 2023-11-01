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Diyarbakır'da İş Yeri Saldırısı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde bir oto galeri sahibi, iş yerinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.