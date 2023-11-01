Diyarbakır'da İş Yeri Saldırısı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde bir oto galeri sahibi, iş yerinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Diyarbakır'da bir kişi, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde oto galeri sahibi Serdar T. (38), iş yerinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Serdar T, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olaydan sonra kaçan saldırganı yakalamaya çalışıyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa