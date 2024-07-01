Diyarbakır'da İranlı bacağından vuruldu

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde annesiyle kalan İranlı, bacağından vuruldu.

Edinilen bilgilere göre, Şehitlik Mahallesi 29. Sokak'ta annesiyle kalan erkek H.A.(35), kaldığı eve gelen kimliği belirsiz kişi tarafından henüz belirlenemeyen nedenle bacağından vuruldu.

İhbar üzerine olay sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyubbi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR