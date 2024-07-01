Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da İranlı bacağından vuruldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde annesiyle kalan İranlı bir erkek, evine gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde annesiyle kalan İranlı, bacağından vuruldu.

Edinilen bilgilere göre, Şehitlik Mahallesi 29. Sokak'ta annesiyle kalan erkek H.A.(35), kaldığı eve gelen kimliği belirsiz kişi tarafından henüz belirlenemeyen nedenle bacağından vuruldu.

İhbar üzerine olay sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyubbi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Yenişehir Saldırı Güvenlik 3.Sayfa Haberler

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

 Sinan Ateş davasında 'Ben azmettirdim' itirafı! Mahkeme başkanı 'Sen ne anlatıyorsun' diye azarladı

Sinan Ateş davasında "Ben azmettirdim" itirafı! Mahkeme başkanı "Sen ne anlatıyorsun" diye azarladı

 Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı

Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı

 Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir
title