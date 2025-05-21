Diyarbakır'da İptal Edilen Sürücü Belgesine Sahip Şahsa 53 Bin TL Ceza

Diyarbakır'da, sürücü belgesi 2016 yılında daimi olarak iptal edilen şahsa, makas atarken tespit edilmesi üzerine 53 bin 753 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görevlileri tarafından makas attığı tespit edilen araç sürücüsüne, KGYS görüntülerine istinaden; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddeleri uyarınca toplam 53 bin 753 TL Trafik İdari Para Cezası tanzim edildi.

Öte yandan, şahsın sürücü belgesinin 2016 tarihinde daimi olarak iptal edildiği belirlendi. Şahıs, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek maddesi hükümlerine göre adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği kaydedildi. - DİYARBAKIR