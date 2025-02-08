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Diyarbakır'da İntihar Girişimi: İki Çocuk Anneli Kadın Ağır Yaralı

Diyarbakır'da İntihar Girişimi: İki Çocuk Anneli Kadın Ağır Yaralı
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Diyarbakır'ın Kayapınır ilçesinde, evde intihar girişiminde bulunan iki çocuk annesi bir kadın ağır yaralandı. Olay yerinde alınan ilk müdahalenin ardından kadın hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da evde intihar girişiminde bulunan iki çocuk annesi kadın ağır yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınır ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen evli 2 çocuk annesi kadın, banyoya astığı iple intihar girişiminde bulundu. Evdeki yardımcı, duyduğu ses üzerine banyoya yöneldi. Kadının asılı olduğunu gören yardımcı, durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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