Diyarbakır'da İnşaat Menfezine Düşen Cipte Sürücü Yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde inşaatı devam eden menfeze düşen cipin sürücüsü yaralandı.

Şükürlü Mahallesi'nde 21 AAL 865 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak inşaatı devam eden menfeze düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR