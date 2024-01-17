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Diyarbakır'da inşaat malzemeleri deposunda yangın çıktı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde ilçenin Özdemir Mahallesi Mardin Yolu üzerinde inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı müdahale etti.

Uzun uğraş sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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