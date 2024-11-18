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Diyarbakır'da İnşaat İşçileri Konteynerlerinde Yangın Çıktı

Diyarbakır'da İnşaat İşçileri Konteynerlerinde Yangın Çıktı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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