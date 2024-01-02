Diyarbakır'da İnşaat Çalışanı Okulun Çatısından Düşerek Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde inşaat halindeki 4 katlı okulun çatısından düşen şantiye şefi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Merkez Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 katlı Ali Pınar İlköğretim Okulunun çatısına kontrol için çıkan şantiye şefi Burak Soydaş, dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Soydaş'ı ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Soydaş hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DİYARBAKIR