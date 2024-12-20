Diyarbakır'da İnşaat Alanında Vinç Devrildi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde inşaat alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle vinç devrildi. Olayda yaralanan olmadı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde inşaat alanında vinç devrildi.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam Bağlar ilçesine bağlı kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde inşaat alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle vinç devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vinç operatörü aşağı inerken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa